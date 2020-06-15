Стерненку продовжують обирати запобіжний захід: трансляція з суду

https://racurs.ua/ua/n139718-sternenku-prodovjuut-obyraty-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-sudu.html

Ракурс

Сергію Стерненку 15 червня продовжують обирати запобіжний захід у Шевченківському райсуді Києва. Прокуратура клопочеться про домашній арешт колишнього активіста, блогера і лідера одеського «Правого сектора».

Суд почався у п’ятницю і тривав до опівночі, адвокати заявляли про відвід судді та прокурорів, Феміда оголосила перерву до ранку 15 червня.

Уранці поблизу Шевченківського суду влада зосередила величезну кількість силовиків.

12 червня біля суду зібралося приблизно 300 людей. Судова охорона не пускала їх в судову залу, посилаючись на карантин. Поблизу і всередині будівлі сталися сутички активістів та силовиків.

11 червня Стерненка викликали на допит до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на активіста напали. Стерненко оборонявся і під час нападу один із хуліганів помер. Слідство вважає, Стерненко наздогнав одного з нападників і смертельно поранив ножем. Він зробив це нібито «будучи обуреним нападом» і «на ґрунті раптово виниклої неприязні». Активіст, за словами, прокурорів, сам собі поранив руку, щоб уникнути покарання та імітувати самооборону.

Стерненко на суді у п’ятницю звернув увагу на невідповідність у словах прокурора та матеріалах справи: слідство стверджує, що активіст постійно тримав ніж у правій руці, а на одному з малюнків у матеріалах справи нібито зазначене нанесення ударів ножем у лівій руці.

Адвокати Стерненка по суті справи ще не виступали.