Коронавірус в Укарїні: в МОЗ назвали найбільш уражені регіони, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139720-koronavirus-v-ukraini-v-moz-nazvaly-naybilsh-urajeni-regiony-karta.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу зафіксували ще у 656 людей. Учора 171 людина одужала, а 12 — померли. Впродовж доби найбільше інфікованих виявили у Львівській і Закарпатській областях (136 і 48 випадків), а також у Києві (53).

Про це повідомив на брифінгу очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

З початку епідемії в Україні COVID-19 виявили у 31 тис. 810 людей, з них 14 тис. 253 пацієнти одужали, а 901 — помер від ускладнень. Продовжують хворіти 16 тис. 656 людей. Загалом захворювання підтверджено у 2 тис. 350 дітей та 5 тис. 537 медиків.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби станом на ранок 15 червня виявили у таких регіонах: