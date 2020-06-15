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Коронавірус в Укарїні: в МОЗ назвали найбільш уражені регіони, фото — 24 канал
Коронавірус в Україні: в МОЗ назвали найбільш уражені регіони (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n139720-koronavirus-v-ukraini-v-moz-nazvaly-naybilsh-urajeni-regiony-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу зафіксували ще у 656 людей. Учора 171 людина одужала, а 12 — померли. Впродовж доби найбільше інфікованих виявили у Львівській і Закарпатській областях (136 і 48 випадків), а також у Києві (53).
Про це повідомив на брифінгу очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.
З початку епідемії в Україні COVID-19 виявили у 31 тис. 810 людей, з них 14 тис. 253 пацієнти одужали, а 901 — помер від ускладнень. Продовжують хворіти 16 тис. 656 людей. Загалом захворювання підтверджено у 2 тис. 350 дітей та 5 тис. 537 медиків.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби станом на ранок 15 червня виявили у таких регіонах:
- Чернівецька область — 3 тис 959 (1 тис. 243 одужали);
- Київ — 3 тис. 957 (1 тис. 164 одужали);
- Київська область — 2 тис 24 (771 одужав);
- Львівська область — 2 тис 933 (632 одужали);
- Рівненська область — 2 тис 369 (1316 одужали);
- Івано-Франківська область — 1 тис. 766 (1030 одужали);
- Закарпатська область — 1 тис. 680 (686 одужали);
- Харківська область — 1 тис. 542 (741 одужали);
- Тернопільська область — 1 тис. 467 (1022 одужали);
- Волинська область — 1 тис. 438 (449 одужали);
- Вінницька область — 1 тис. 423 (862 одужав);
- Одеська область — 1 тис. 117 (424 одужали);
- Житомирська область — 1 тис. 087 (547 одужали).
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