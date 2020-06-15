Потужний землетрус стався на сході Туреччини. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n139719-potujnyy-zemletrus-stavsya-na-shodi-turechchyny-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

У Туреччині стався потужний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,7 були зафіксовані вчора ввечері на сході країни у провінції Бінгель.

За попередніми даними, загинула одна особа. Впала спостережна вишка, на якій перебувало двоє прикордонників. Один із прикордонників помер у лікарні, повідомляє Reuters.

Також внаслідок землетрусу отримали поранення ще вісім осіб, зокрема одна дитина.

У регіоні пошкоджені десятки будинків та адміністративних будівель.

До району лиха були направлені рятувальники, бригади швидкої допомоги та вертоліт санітарної авіації. Для тимчасового розміщення місцевих жителів до регіону передано 550 наметів.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня в Одеській області були зафіксовані підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу виник у районі гірського хребта Вранча.