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Ракурс
Потужний землетрус стався на сході Туреччини. Фото: RT

Потужний землетрус стався на сході Туреччини, є жертви (ФОТО)

15 чер 2020, 09:21
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У Туреччині стався потужний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,7 були зафіксовані вчора ввечері на сході країни у провінції Бінгель.

За попередніми даними, загинула одна особа. Впала спостережна вишка, на якій перебувало двоє прикордонників. Один із прикордонників помер у лікарні, повідомляє Reuters.

Також внаслідок землетрусу отримали поранення ще вісім осіб, зокрема одна дитина.

Потужний землетрус стався на сході Туреччини. Фото: TwitterУ регіоні пошкоджені десятки будинків та адміністративних будівель.

Потужний землетрус стався на сході Туреччини. Фото: Twitter

До району лиха були направлені рятувальники, бригади швидкої допомоги та вертоліт санітарної авіації. Для тимчасового розміщення місцевих жителів до регіону передано 550 наметів.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня в Одеській області були зафіксовані підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу виник у районі гірського хребта Вранча.


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