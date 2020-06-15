В Україні дозволили міжнародні перельоти: куди і як можна полетіти, фото — Громадське

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Міжнародні авіаперельоти дозволили в Україні з 15 червня в межах поетапного послаблення карантину. Для відновлення перельотів є дві умови: відсутність обмежень на в’їзд громадян України і контрольована епідеміологічна ситуація в кожній окремій країні.

МЗС веде перемовини з тими країнами, які вже відновили регулярне авіасполучення. Наразі полетіти з України можна у США, Туреччину, Албанію та Велику Британію, а з 27 червня — в Туніс. Ще декілька країн чекають на покращення епідемічної ситуації в Україні. Кіпр і Чорногорія щотижня переглядають можливість відкриття кордонів для українців. Грузія та Греція повернуться до цього питання з 1 липня.

Відновити міжнародні рейси з аеропорту «Київ» імені Сікорського готові авіакомпанії Belavia, LOT та WizzAir. З 16 червня літаки з Жулян можуть літати у Мінськ, Варшаву, Біллунд, Афіни, Берлін, Нюрнберг, Бремен, Ганновер, Вільнюс, Ларнаку, Відень, Ригу, Лісабон, Гданськ.

Аеропорт «Бориспіль» із 15 червня очікує відновлення 15 регулярних рейсів (задля безпеки — не більше 9 одночасно), більшість із них — внутрішні.

По прибуттю в Туреччину і Туніс необхідно пройти тестування на коронавірус. У Великій Британії доведеться два тижні посидіти на карантині.

Країни-члени ЄС продовжили заборону на в’їзд іноземців, але з 1 липня вони можуть почати відкривати кордони для туристів. Наразі в ЄС можуть полетіти тільки люди, які постійно проживають у Євросоюзі, громадяни країн-членів ЄС, що нині перебувають за кордоном, члени їхніх родин та дипломати. В’їзд до Євроспільноти дозволяють медикам і дослідникам, людям, що перевозять товари, і прикордонникам, тим, хто повертається на місце навчання або подорожує для лікування.

В аеропортах за час карантину з’явилися санітайзери та позначки для дотримання дистанції. Заходити до терміналів можна лише з посадковими талонами або квитками (тільки в медичних масках чи респіраторах).

На вході в пасажирів вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде вище 38 градусів і в пасажира є лихоманка, кашель чи утруднене дихання, його можуть не пустити в літак і передати медикам.

Літаки перед рейсами мають дезінфікувати. Повітря в салоні постійно циркулює через фільтри, тож, за словами президента авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне, українські пасажири мають відходити від думки, що авіаційний транспорт додає їм ризиків. Бортпровідники носитимуть захисні костюми з масками та окулярами.

На вході до літака буде окремий температурний скринінг. Останній ряд компанія резервує, щоб пересадити туди пасажирів, які почнуть кашляти.