Туристичний сезон 2020: у МОЗ назвали алгоритм поділу країн на «червону» і «зелену» зони

У МОЗ назвали алгоритм поділу країн на «червону» і «зелену» зони. Фото: cfts.org.ua

https://racurs.ua/ua/n139699-turystychnyy-sezon-2020-u-moz-nazvaly-algorytm-podilu-krayin-na-chervonu-i-zelenu-zony.html

Ракурс

Туристичний сезон у 2020 році все ж хочуть запустити, незважаючи на небезпеку повторної хвилі коронавірусу. В Україні з 15 червня планують відновити міжнародне авіасполучення. Але Міністерство охорони здоро’я розділить країни на «червону» і «зелену» зони.

Під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов озвучив алгоритм, на підставі якого буде здійснюватися поділ країн на зони.

У міністерстві вирішили розділяти країни на підставі показника кількості активних випадків захворювань на 100 тис. населення. Країни, у яких цей показник перевищує 40 хворих на 100 тис. населення будуть віднесені до «червоної» зони.

Країни з показником нижче 40 хворих на 100 тис. населення будуть віднесені до «зеленої» зони.

Крім того, усі іноземці повинні мати страховий поліс, який покриває лікування у разі зараження COVID-19. Усі, хто прилітає із країн «червоної» зони повинні будуть проходити самоізоляцію або обсервацію. Пасажири з країн «зеленої» зони звільнені від цього обмеження.

Степанов додав, що МОЗ для зручності буде публікувати списки країн.

Як раніше писав «Ракурс», у МОЗ прийняли рішення створити «червону» і «зелену» зони, до яких будуть відносити країни у залежності від епідеміологічної ситуації.