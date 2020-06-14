Туристический сезон 2020: в Минздраве назвали алгоритм разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны

В Минздраве назвали алгоритм разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны. Фото: cfts.org.ua

https://racurs.ua/n139699-turisticheskiy-sezon-2020-v-minzdrave-nazvali-algoritm-razdeleniya-stran-na-krasnuu-i-zelenuu.html

Ракурс

Туристический сезон в 2020 году все же хотят запустить, несмотря на опасность повторной волны коронавируса. В Украине с 15 июня планируют возобновить международное авиасообщение. Но страны в Минздраве разделят на «красную» и «зеленую» зоны.

Во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов озвучил алгоритм, на основании которого будет осуществляться разделение стран на зоны.

В министерстве решили разделять страны на основании показателя количества активных случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Страны, у которых этот показатель превышает 40 больных на 100 тыс. населения будут отнесены в «красную» зону.

Страны с показателем ниже 40 больных на 100 тыс. населения будут отнесены в «зеленую» зону.

Кроме того, все иностранцы должны иметь страховой полис, который покрывает лечение в случае заражения COVID-19. Все, кто прилетает из стран «красной» зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Пассажиры из стран «зеленой» зоны освобождены от этого ограничения.

Степанов добавил, что Минздрав для удобства будет публиковать списки стран.

Как ранее писал «Ракурс», в Минздраве приняли решение создать «красную» и «зеленую» зоны, в которые будут относить страны в зависимости от эпидемиологической обстановки.