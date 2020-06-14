Пробное ВНО 2020. Фото: Дружба

https://racurs.ua/n139698-predlagaetsya-dva-sposoba-prohojdeniya-probnogo-vno-v-2020-godu.html

Ракурс

Пробное ВНО (Внешнее независимое оценивание) в этом году можно будет пройти двумя способами. Выпускники могут выполнять задания в онлайн-режиме или получить бумажные тетради и бланки для заполнения их дома.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, Министерство образования и науки решило проводить пробное ВНО дистанционно. Выпускники смогут пройти тестирование, не выходя из дома, через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования.

Если у ребенка нет возможности сделать это через личный кабинет, то ему необходимо прийти в школу, где должно было пройти пробное ВНО. Инспектор передаст ученику тетрадь с формой и со всеми заданиями. Эти задания можно будет сделать дома, и затем прислать их на проверку.

Степанов добавил, что такое решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО.

Как ранее писал «Ракурс», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возможность проведения ВНО в период с 25 июня по 17 июля этого года рассмотрят 20−22 июня и решение будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.