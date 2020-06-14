Пробне ЗНО 2020. Фото: Дружба

https://racurs.ua/ua/n139698-proponuietsya-dva-sposoby-prohodjennya-probnogo-zno-u-2020-roci.html

Ракурс

Пробне ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) цього року можна буде пройти двома способами. Випускники можуть виконувати завдання в онлайн-режимі або отримати паперові зошити і бланки для заповнення їх вдома.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За словами Степанова, Міністерство освіти і науки вирішило проводити пробне ЗНО дистанційно. Випускники зможуть пройти тестування, не виходячи з дому, через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти.

Якщо у дитини немає можливості зробити це через особистий кабінет, то їй необхідно прийти до школи, де мало пройти пробне ЗНО. Інспектор передасть школяру зошит із формою та усіма завданнями. Ці завдання можна буде зробити вдома, а потім надіслати їх на перевірку.

Степанов додав, що таке рішення було прийнято у зв’язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО.

Як раніше писав «Ракурс», головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що можливість проведення ЗНО в період із 25 червня по 17 липня цього року розглянуть 20−22 червня і рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації у країні.