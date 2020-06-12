ЗНО-2020: у МОН розповіли про тестування в умовах адаптивного карантину

https://racurs.ua/ua/n139634-zno-2020-mon-rozpovilo-yak-prohodytyme-testuvannya-v-umovah-adaptyvnogo-karantynu.html

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ЗНО-2020 (зовнішнє незалежне оцінювання) та умови його проведення стали головною темою брифінгу виконуючого обов’язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойка 12 червня. За словами представника Міністерства освіти та науки України, на пробне ЗНО вже зареєструвалося понад 200 тис. учасників. Усіх дітей, які складатимуть ЗНО, підвозитимуть до пунктів здачі, а також забезпечать засобами захисту.

Оскільки процедура ЗНО включає підсумкову атестацію, довіз учасників ЗНО — випускників поточного року — є обов’язковою процедурою, яка покладається на місцеві органи влади. Тобто забезпечення автотранспортом і підвезення до пунктів тестування є обов’язковою вимогою і вона буде виконаною, — зазначив Бойко.

За його словами, можливості робити експрес-тести на коронавірус на місцях у разі виявлення у випускника підвищеної температури тіла не буде.

Швидкі тести на коронавірус у пунктах ЗНО не робитимуть, тому що забезпечити таку кількість, в першу чергу, пунктів тестування фахівцями-медиками наразі неможливо. Вимоги щодо вимірювання температури тіла вказані у медичному протоколі. Ми розуміємо, що не всі наші діти мають відмінний стан здоров’я. Певна категорія дітей мають температуру, яка є завищеною. Ми рекомендуємо цим дітям взяти з собою довідки від сімейного лікаря, які підтверджують, що така температура для них є нормою. І тоді вони зможуть взяти участь у тестуванні, — розповів Бойко.

Він також додав, що відповідно до вимог, маску потрібно буде змінювати кожні дві години. Маски закуплені із 20%-м запасом і видаватимуться усім дітям.

Усі засоби захисту, які передбачені протоколом головного санітарного лікаря, буде вчасно доставлено в регіони. Зусиллями облдержадміністрацій далі ці засоби розподілять по пунктах тестування. Це стосується і пробного тестування, яке пройде 15 червня, — зауважив чиновник.

Він додав, що санітайзери на вході, а також паперові рушники, антисептики, рідке мило, гумові рукавиці, маски будуть як на пробному ЗНО 15 червня, так і під час головної сесії тестування.

Передбачено створення мобільних груп із Держслужби споживчого нагляду — вони здійснюватимуть контроль за дотриманням протиепідемічних правил під час ЗНО, — резюмував Бойко.

Нагадаємо, ЗНО-2020 українські діти здаватимуть з 25 червня.