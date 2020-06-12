Журналіст-представник України в мінській ТКГ Казарін отримав російський паспорт в перші дні окупації Криму, фото — Фейсбук П.Казаріна

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Паспорт Росії отримав журналіст-представник України в мінській ТКГ Павло Казарін. Це сталося в перші дні окупації Криму у 2014 році. Про російське громадянство Казарін зізнався сьогодні у Фейсбук після того, як декілька проросійських ЗМІ та блогерів написали про це.

За словами Казаріна, він отримав російський паспорт в кінці березня 2014 року. До того моменту захоплення Криму ще не сталося, а вторгнення на Донбас не почалося. Казарін мав намір залишитися у Криму, оскільки на півострові жили його батьки і він хотів бути поруч.

Журналіст пояснив, що до того моменту працював два роки в Москві і після того, як Росія окупувала Крим, виявилося, що його кримська прописка тепер прирівнюється до громадянства країни-агресора.

Окупація передбачає аусвайси. Ну ок, аусвайс так аусвайс. Була ще опція отримати російський вид на проживання. Для цього в Криму відкрили чотири вікна для прийому заяв про відмову від роспаспорта. Три тисячі людей встигли подати заяви. Решта не встигли, — додав журналіст.

Коли Казарін вирішив перевезти речі з московської квартири, то замовив й російський закордонний паспорт, який у пригоді йому не став. На материк з Криму журналіст виїхав у жовтні 2014 року за українськими документами, а російські документи залишив у Сімферополі.

Російський паспорт був потрібен мені лише для того, щоб жити в окупованому Криму. Коли я звідти поїхав, потреба в ньому відпала. Впродовж останніх двох років я збирав довідки для виходу з російського громадянства, — пояснив Казарін.

Ці процедури журналіст проходить, за його словами, й нині, а ситуацію ускладнив карантин.

Цей пост я планував написати через півроку. Думав дочекатися моменту, коли російська держава офіційно перестане вважати мене своїм підданим, — написав він.

Нагадаємо, що у червні Офіс президента залучив до переговорів у ТКГ декількох представників Донецької і Луганської областей, в тому числі двох відомих журналістів. У переговорах вони виступатимуть як представники ОРДЛО.