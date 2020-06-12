Журналист-представитель Украины в минской ТКГ Казарин получил российский паспорт в первые дни оккупации Крыма, фото — Фейсбук П.Казарина

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Паспорт России получил журналист-представитель Украины в минской ТКГ Павел Казарин. Это произошло в первые дни оккупации Крыма в 2014 году. О российском гражданстве Казарин признался сегодня в Фейсбук после того, как несколько пророссийских СМИ и блогеров написали об этом.

По словам Казарина, он получил российский паспорт в конце марта 2014 года. К тому моменту захвата Крыма еще не произошло, а вторжение на Донбасс не началось. Казарин намеревался остаться в Крыму, поскольку на полуострове жили его родители и он хотел быть рядом.

Журналист пояснил, что к тому моменту работал два года в Москве и после того, как Россия оккупировала Крым, оказалось, что его крымская прописка теперь приравнивается к гражданству страны-агрессора.

Оккупация предполагает аусвайсы. Ну ок, аусвайс так аусвайс. Была еще опция получить российский вид на жительство. Для этого в Крыму открыли четыре окна для приема заявлений об отказе от роспаспорта. Три тысячи человек успели подать заявления. Остальные не успели, — добавил журналист.

Когда Казарин решил перевезти вещи из московской квартиры, то заказал и российский загранпаспорт, который ему не пригодился. На материк из Крыма журналист уехал в октябре 2014 года по украинским документами, а российские документы оставил в Симферополе.

Российский паспорт был нужен мне только для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал, потребность в нем отпала. В течение последних двух лет я собирал справки для выхода из российского гражданства, — пояснил Казарин.

Эти процедуры журналист проходит, по его словам, и сейчас, а ситуацию осложнил карантин.

Этот пост я планировал написать через полгода. Думал дождаться момента, когда российское государство официально перестанет считать меня своим подданным, — написал он.

Напомним, что в июне Офис президента привлек к переговорам в ТКГ нескольких представителей Донецкой и Луганской областей, в том числе двух известных журналистов. В переговорах они будут выступать как представители ОРДЛО.