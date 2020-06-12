Сергей Борзов. Фото: Новинарня

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Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА.

На эту должность назначили председателя Государственного управления делами Сергея Борзова. Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Борзов родом из Винницы, окончил местную 35-ю школу. Учился на историческом факультете Винницкого педуниверситета. В 2000-х годах занимался предпринимательской деятельностью и создал команду КВН «Винницкие перцы». Впоследствии Борзов стал еще директором команды КВН «Сборная Украины».

С 2014 года он работает госслужащим на различных должностях в Государственном управлении делами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Главой флота стал контр-адмирал Алексей Неижпапа.