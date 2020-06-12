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Ракурс
Сергій Борзов. Фото: Новинарня

Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: облдержадміністрацію очолить колишній гравець КВК

12 чер 2020, 13:47
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Кабінет міністрів України погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА.

На цю посаду призначили голову Державного управління справами Сергія Борзова. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в п’ятницю, 12 червня. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Борзов родом із Вінниці, закінчив місцеву 35-ту школу. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. У 2000-х роках займався підприємницькою діяльністю і створив команду КВК «Вінницькі перці». Згодом Борзов став ще директором команди КВК «Збірна України».

З 2014 року він працює держслужбовцем на різних посадах в Державному управління справами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Військово-морських сил Збройних сил України. Очільником флоту став контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Джерело: Ракурс


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