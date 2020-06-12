ВНО-2020: в МОН рассказали о тестировании в условиях адаптивного карантина

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ВНО-2020 (внешнее независимое оценивание) и условия его проведения стали главной темой брифинга исполняющего обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерия Бойко 12 июня. По словам представителя Министерства образования и науки Украины, на пробное ВНО уже зарегистрировалось свыше 200 тыс. участников. Всех детей будут подвозить к пунктам сдачи, а также обеспечат средствами защиты.

Поскольку процедура ВНО включает итоговую аттестацию, транспортирование участников ВНО — выпускников текущего года — обязательная процедура, которая возлагается на местные органы власти. То есть обеспечение автотранспортом и подвоз к пунктам тестирования является обязательным требованием и она будет выполнено, — отметил Бойко.

По его словам, возможности делать экспресс-тесты на коронавирус на месте, в случае обнаружения у выпускника повышенной температуры тела, не будет.

Экспресс-тесты на коронавирус в пунктах ВНО делать не будут, потому что обеспечить такое количество, в первую очередь, пунктов тестирования специалистами-медиками на текущий момент невозможно. Требования по измерению температуры тела указаны в медицинском протоколе. Мы понимаем, что не у всех наших детей отличное состояние здоровья. Определенная категория детей живет с повышенной температурой. Мы рекомендуем этим детям взять с собой справки от семейного врача, подтверждающие, что такая температура для них является нормой. И тогда они смогут принять участие в тестировании, — рассказал Бойко.

Он также добавил, что в соответствии с требованиями, маску нужно будет менять каждые два часа. Маски закуплены с 20%-м запасом и будут выдаваться всем детям.

Все средства защиты, которые предусмотрены протоколом главного санитарного врача, будут вовремя доставлены в регионы. Усилиями облгосадминистраций дальше эти средства распределят по пунктам тестирования. Это касается и пробного тестирования, которое пройдет 15 июня, — отметил чиновник.

Он добавил, что санитайзеры на входе, а также бумажные полотенца, антисептики, жидкое мыло, резиновые перчатки, маски будут как на пробном ВНО 15 июня, так и во время главной сессии тестирования.

Предусмотрено создание мобильных групп Госслужбы потребительского надзора — они будут осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических правил во время ВНО, — резюмировал Бойко.

Напомним, ВНО-2020 украинские дети будут сдавать с 25 июня.