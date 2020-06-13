Основна сесія ЗНО може відбутися в запланований період, фото: Super Express

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) передбачає проведення основної сесії тестування у період з 25 червня по 17 липня цього року.

Можливість її проведення в заплановані терміни буде оцінена 20−22 червня. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, сьогодні епідемічна ситуація дозволяє провести основну сесію ЗНО, проте в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків виявлення коронавірусної хвороби COVID-19.

Пробне ЗНО в Україні мало відбутися у період з 15 по 17 червня, однак вчора ввечері Кабмін скасував його проведення.

Проте пробне ЗНО можна пройти онлайн, повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Для цього його учасникам потрібно буде зайти 15 та 17 червня об 11.00 у свій кабінет, розміщений на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з відповідних предметів.

Після виконання завдань тестового зошита, відповіді потрібно буде до 19 червня внести до сервісу визначення результатів.

Нагадаємо, український уряд нещодавно заборонив в’їзд з тимчасово окупованих територій особам, які не погодяться на самоізоляцію з використанням додатку «Дія».