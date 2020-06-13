Найстаріші в Євразії лук та стріли знайшли на Шрі-Ланці, фото: anapacity.com

https://racurs.ua/ua/n139683-ucheni-znayshly-naystarishi-v-ievraziyi-luk-ta-strily.html

Ракурс

Найстаріші у Євразії лук та стріли виявили в тропіках на півдні Шрі-Ланки.

Їхній вік оцінюється приблизно у 48−45 тис. років. Таким чином, вони з’явилися раніше, ніж найдавніші аналоги, знайдені в Європі, повідомляє видання Phys.org.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених з Німеччини, Австралії та Шрі-Ланки.

Докази використання на знайдених кісткових наконечниках стріл показують, що вони, скоріше за все, використовувалися для полювання на важкодоступну здобич у тропічних лісах.

Витоки людських інновацій традиційно шукають у саванах і на узбережжях Африки або в помірному середовищі Європи. Більш екстремальні середовища, такі як тропічні ліси Азії, тривалий час залишалися непоміченими вченими, попри давню історію проживання там людей.

Вчені раніше підозрювали, що деякі зі знайдених на Шрі-Ланці знахідок могли свідчити про використання стріл для полювань у такі давні часи, проте точно довести це вдалося лише нещодавно завдяки сучасним методам мікроскопії.

Переломи в певних місцях вказують на пошкодження від потужних ударів — те, що зазвичай спостерігається при використанні лука і стріл для полювання на тварин, — наголошують учені. — Це наразі є найбільш раннім чітким доказом використання лука і стріл за межами Африки.

Також учені знайшли докази виготовлення тогочасними жителями Шрі-Ланки для себе одягу. Це різко змінює традиційні припущення про те, що певні людські винаходи пов’язані з конкретними екологічними вимогами, зокрема — з необхідністю освоювати холодні території Європи.

Дослідники наголошують, що нове відкриття показує, що археологи вже не можуть пов’язувати конкретні технологічні розробки у Кам’яному віці з єдиним регіоном чи середовищем.

Докази Шрі-Ланки показують, що винахід луків, стріл та одягу відбувався неодноразово і в різних місцях, у тому числі в тропічних лісах Азії, — наголошують дослідники.

Так, окрім теплоізоляції в холодних умовах, одяг також може допомогти проти тропічних комарів.

Замість того, щоб лише полювати на великих травоїдних ссавців, за допомогою луків та стріли людина могла полювати і на малих, а також на приматів та гризунів, що мешкають на деревах, — зазначають учені.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно дійшли висновку, що реальна дієта людей у Кам’яному віці, попри поширені стереотипи, насправді могла бути переповнена шкідливими речовинами.