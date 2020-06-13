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Наслідки інциденту, фото: CGTN
У Китаї вибухнув бензовоз: щонайменше десять загиблих та 117 поранених (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139682-u-kytayi-vybuhnuv-benzovoz-schonaymenshe-desyat-zagyblyh-ta-117-poranenyh-video.htmlРакурс
У Китаї в результаті вибуху автомобіля, який перевозив цистерну з пальним, загинули щонайменше десять осіб, ще понад 117 людей поранені.
Інцидент стався на сході країни в провінції Чзензян на швидкісній трасі «Шеньян-Хайкоу», повідомляє телеканал CCTV.
Також кілька людей наразі вважаються зниклими безвісти.
Ударна хвиля пошкодила кілька будівель і автомобілів, зазначає видання CGTN. На місці інциденту здійснюються пошуково-рятувальні роботи. Рух по трасі тимчасово призупинено.
Причини вибуху з’ясовуються.
Нагадаємо, в липні 2017 року в Пакистані стався вибух бензовозу з численними людськими жертвами. Цей транспортний засіб перекинувся на під час руху по шосе, в результаті чого з нього почало витікати пальне, котре кинулися збирати місцеві жителі.