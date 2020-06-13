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Последствия инцидента, фото: CGTN

В Китае взорвался бензовоз: не менее десяти погибших и 117 раненых (ВИДЕО)

13 июн 2020, 17:05
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В Китае в результате взрыва автомобиля, который перевозил цистерну с горючим, погибли по меньшей мере десять человек, еще более 117 человек ранены.

Инцидент произошел на востоке страны в провинции Чзензян на скоростной трассе «Шэньян-Хайкоу», сообщает телеканал CCTV.

Также несколько человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Ударная волна повредила несколько зданий и автомобилей, отмечает издание CGTN. На месте инцидента осуществляются поисково-спасательные работы. Движение по трассе временно приостановлено.

Причины взрыва выясняются.

Напомним, в июле 2017 года в Пакистане произошел взрыв бензовоза с многочисленными человеческими жертвами. Это транспортное средство перевернулось на при движении по шоссе, в результате чего из него начало вытекать горючее, которое бросились собирать местные жители.


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