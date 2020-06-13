Днепр накрыл мощный ливень

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В Днепре вчера за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

Ливень, который сопровождался шкальными ветром, привел к ряду случаев падения деревьев. Коммунальные службы вчера получили 47 соответствующих заявок. Сегодня, по состоянию на 12.00, поступило 130 новых заявок, из которых 102 случая уже решены. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской городского совета.

ГСЧС Днепропетровской области сегодня утром сообщало, что падения деревьев повредили 18 транспортных средств.

Также произошел ряд случаев обрывов линий электроснабжения. По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня были зафиксированы 50 таких инцидентов, а также 30 аварий в шкафах внешнего управления сетей, четыре падения кронштейнов. Кроме того, упали две опоры наружного освещения.

Отмечается, что эти инциденты не привели к повреждению транспорта или имущества жителей города. По состоянию на 12.00 уже ликвидированы 11 обрывов и восстановлена ​​работа девяти шкафов внешнего управления сетей.

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко в своем Фейсбуке вчера сообщал, что из-за стихии без света, в частности, оказались три больницы.

Лысенко также опубликовал видео, демонстрирующее масштабный поток воды, который затопил расположенную в городе улицу Сирка.

Напомним, в начале мая мощный ливень затопил Киев, превратив улицы столицы в реки.