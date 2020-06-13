Дніпро накрила потужна злива

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Ракурс

У Дніпрі вчора за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів.

Злива, яка супроводжувалася шкальним вітром, призвела до низки випадків падіння дерев. Комунальні служби вчора отримали 47 відповідних заявок. Сьогодні, станом на 12.00, надійшло 130 нових заявок, з яких 102 випадки вже вирішено. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

ДСНС Дніпропетровської області сьогодні вранці повідомляло, що падіння дерев пошкодили 18 транспортних засобів.

Також сталася низка випадків обривів ліній електропостачання. Станом на 12.00 сьогоднішнього дня було зафіксовано 50 таких інцидентів, а також 30 аварій в шафах зовнішнього управління мереж, чотири падіння кронштейнів. Крім того, впали дві опори зовнішнього освітлення.

Зазначається, що ці інциденти не призвели до пошкодження транспорту чи майна жителів міста. Станом на 12.00 вже ліквідовано 11 обривів та відновлена робота дев’яти шаф зовнішнього управління мереж.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у своєму Фейсбуці вчора повідомляв, що через стихію без світла, зокрема, опинилися три лікарні.

Лисенко також опублікував відео, яке демонструє масштабний потік води, що затопив розташовану в місті вулицю Сірка.

Нагадаємо, на початку травня потужна злива затопила Київ, перетворивши вулиці столиці на ріки.