В Україні 14 червня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n139680-pogoda-v-ukrayini-na-14-chervnya-ochikuutsya-doschi-grozy-ta-grad-karta.html

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Погода в Україні 14 червня буде дощовою, опади очікуються в усіх регіонах.

14 червня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях — місцями), у західних та центральних областях подекуди можливі град і шквали зі швидкістю вітру 15- 20 м/с. У Карпатах очікуються значні дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 17−22° (на заході — 11−16°), вдень — 24−29° (на сході — 30−33°, на заході — 20−25°).

Погода в Києві 14 червня буде дощовою, опади очікуються вдень та вночі. Температура повітря становитиме 19−21° вночі та 27−29° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Вдень та вночі очікуються опади. Синоптики прогнозують температуру повітря 13−15° вночі та 22−24° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 24−26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі 14 червня також очікується дощовою. Вночі температура опуститься до 19−21°, вдень повітря прогріється до 27−29°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде з опадами вдень та вночі. Термометри вночі покажуть 19−21, вдень — 29−31°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті також буде дощовою 14 червня. Вночі очікується температура повітря 14−16°, вдень — 23−25°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Києві нещодавно побила температурний рекорд 1885 року.