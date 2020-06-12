Новини Києва: столиця побила температурний рекорд 1885 року

https://racurs.ua/ua/n139622-kyyiv-pobyv-temperaturnyy-rekord-1885-roku.html

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Київ побив температурний рекорд 1885 року. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 10 червня в українській столиці середньодобова температура повітря становила 26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення.

135 років тому — 10 червня 1885 року — стовпчик термометра прогрівся до 26 °C. Окрім цього, ніч на четвер у Києві виявилася найтеплішою за 140 років.

Температура не опустилася нижче 20,6°С. Адже торішнє попереднє рекордне значення 20,2°С перевищено на 0,4°С, — повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії.

Нагадаємо, раніше Укргідрометеоцентр прогнозував середню температуру у червні в межах 18−22° тепла (в горах 14−15° тепла), що на 1−1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів у червні очікується 43−90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 105−156 мм.