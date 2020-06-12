У ЗСУ фіксуються випадки коронавірусу, фото: «Четверта студія»

https://racurs.ua/ua/n139620-u-zsu-na-koronavirus-hvoriut-160-osib.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу у Збройних силах України (ЗСУ) виявили у ще шести осіб.

Трьох хворих госпіталізували, решта — перебувають на самоізоляції (двоє — у Волинській області, один — у Львівській). Стан здоров’я хворих задовільний. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Таким чином, станом на 10.00 сьогоднішнього дня у ЗСУ на COVID-19 хворіють 160 осіб. Загалом з початку епідемії у ЗСУ від COVID-19 вилікувалися 163 особи, четверо хворих померли.

Наразі на ізоляції перебувають 526 осіб, из них у 51 особи у найближчі три доби термін ізоляції завершується.

Нагадаємо, радник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко нещодавно заявив, що в столиці можуть посилити карантинні заходи у зв’язку з епідеміологічною ситуацією — настання літа не принесло зменшення кількості випадків інфікування COVID-19.