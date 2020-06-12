В ВСУ новые случаи коронавируса, фото: «Четверта студія»

https://racurs.ua/n139620-v-vsu-na-koronavirus-boleut-160-chelovek.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили у еще шести человек.

Трех больных госпитализировали, остальные — находятся на самоизоляции (двое — в Волынской области, один — во Львовской). Состояние здоровья больных удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Таким образом, по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня в ВСУ на COVID-19 болеют 160 человек. Всего с начала эпидемии в ВСУ от COVID-19 вылечились 163 человека, четверо заболевших умерли.

Сейчас на изоляции находятся 526 человек, из них у 51 человека в ближайшие трое суток срок изоляции завершается.

Напомним, советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко недавно заявил, что в столице могут усилить карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией — наступление лета не принесло уменьшения количества случаев инфицирования COVID-19.