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Ракурс
Глава Минкульта Александр Ткаченко. Фото: 24 канал

Ткаченко не против русскоязычных сериалов: глава Минкульта объяснил, почему (ВИДЕО)

12 июн 2020, 11:08
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Русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Украиноязычные комедии прежде всего реализуются в Украине, но съемки мелодрам украинском языке невыгодны. Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телевизионных каналов, а Государственное агентство Украины по вопросам кино практически не вкладывает средств в производство украиноязычных сериалов. Об этом заявил новый министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире «Мокрик по живому» на «Громадському».

Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики, — отметил министр.

Ткаченко добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.

Напомним, новый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал продать акции Одесской киностудии.

Источник: Ракурс


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