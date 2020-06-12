Глава Минкульта Александр Ткаченко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n139619-tkachenko-ne-protiv-russkoyazychnyh-serialov-glava-minkulta-obyasnil-pochemu-video.html

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Русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Украиноязычные комедии прежде всего реализуются в Украине, но съемки мелодрам украинском языке невыгодны. Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телевизионных каналов, а Государственное агентство Украины по вопросам кино практически не вкладывает средств в производство украиноязычных сериалов. Об этом заявил новый министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире «Мокрик по живому» на «Громадському».

Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики, — отметил министр.

Ткаченко добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.

Напомним, новый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал продать акции Одесской киностудии.