Глава Мінкульту Олександр Ткаченко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139619-tkachenko-ne-proty-rosiyskomovnyh-serialiv-glava-minkultu-poyasnyv-chomu.html

Ракурс

Російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки.

Україномовні комедії насамперед реалізуються в Україні, але зйомки мелодрам українською мовою невигідні. Виробництво великої кількості серіалів — це питання економіки для телевізійних каналів, а Державне агентство України з питань кіно практично не вкладає коштів у виробництво українськомовних серіалів. Про це заявив новий міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі «Мокрик по живому» на «Громадському».

Якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою — я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки, — зазначив міністр.

Ткаченко додав, що просувати українські ідеї та українські наративи можна виключно українською мовою.

Нагадаємо, новий міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пообіцяв продати акції Одеської кіностудії.