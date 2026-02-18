Музейні предмети евакуйовуватимуть із лінії 50 км від лінії фронту, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n212150-50-km-vid-liniyi-frontu-teper-zona-obov-yazkovoyi-evakuaciyi-muzeynyh-predmetiv.html

Ракурс

Кабмін України підтримав ініційований Міністерством культури України порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану, який передбачає, що 50 км від лінії фронту — тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів.

Про це сьогодні, 18 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила віце-прем'єр з гуманітарної політики — міністр культури України Тетяна Бережна.

Це довгоочікуване рішення для захисту культурної спадщини в умовах повномасштабної війни, — наголосила вона.

За словами Бережної, нова модель евакуація більш чітка та менш бюрократична, її запровадження — це унікальний прецедент у світі, при його розробці проаналізували досвід попередніх років та провели консультації з громадськістю.

Відтепер евакуація обовʼязкова:

для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення;

для територій, внесених до Переліку бойових дій;

за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Водночас, евакуйовані цінності можуть розміщуватися лише на територіях, що знаходяться не менше ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення, — наголосила вона.

Нова модель суттєво спрощує процедури:

Мінкульт ухвалює рішення щодо державних установ;

обласні військові адміністрації щодо комунальних;

керівник закладу отримує право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень; запроваджується система трьох черг евакуації, залежно від цінності.

І ще одна важлива норма — рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене протягом 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, то буде визначено нове безпечне місце зберігання. Установа зберігає право контролювати стан своїх предметів, — зазначила міністр.