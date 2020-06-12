Цена нефти Brent на фоне статистики коронавируса опустилась ниже 38 долларов, фото — АР

https://racurs.ua/n139617-cena-nefti-brent-na-fone-statistiki-koronavirusa-opustilas-nije-38-doll-infografika.html

Ракурс

Цена нефти Brent на фоне слухов о второй волне коронавируса опустилась ниже 38 долл. Утром 12 июня баррель августовской нефти стоил от 37,3 до 37,7 долл., а баррель июльской нефти WTI торговался по 35,42 долл.

Цены снижаются из-за роста числа заболеваний в США и слухов о высокой вероятности второй волны COVID-19.

Данные биржевых торгов на сайте Investing.com свидетельствуют, что положительный импульс, который рынок получил после новых договоренностей в рамках ОПЕК+ о сокращении поставок нефти, на этой неделе иссяк.

Рынок отреагировал на статистику коронавируса в США. В стране-локомотиве мировой экономики заболели уже более 2 млн человек. Поэтому нефть Brent и WTI подешевели примерно на 10%.

Производители из США и Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+ рекордно сокращают поставки, но запасы сырой нефти на рынке все же не уменьшаются, что давит на цену. Увеличению запасов до рекордных 538,1 млн баррелей способствовал импорт дешевой нефти из Саудовской Аравии, сообщается в аналитической записке банка Barclays.

Последний раз цены на нефть резко падали в конце апреля. Американская нефть тогда дешевела из-за опасений инвесторов по поводу наличия свободных хранилищ.