Новости Украины: у Коломойского и Медведчука общий бизнес в металлургии, энергетике и медиа — «Схемы»

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Игорь Коломойский и Виктор Медведчук имеют общий бизнес в логистике нефтепродуктов, энергетике, металлургии и медиа. Такую бизнес-связь олигарха с пророссийским нардепом и кумом Путина удалось отследить журналистам программы «Схемы».

Жена Медведчука Оксана Марченко владеет офшорными компаниями, связанными с предприятиями, доли в которых принадлежат и Коломойскому. Например, олигарху принадлежат миноритарные доли «Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежат пяти кипрским фирмам. Конечным бенефициаром этих фирм является жена Медведчука. Также доли в этих фирмах поровну поделены на двух киприотов. Как утверждают «Схемы», киприотка Анзелика Пасенидоу, на которую зарегистрирована половина акций одной из компаний, является доверенным лицом Марченко. Это сделано для того, чтобы не обнародовать имя конечного владельца в реестрах. Журналисты не исключают, что по аналогичной схеме Медведчук и Марченко владеют по меньшей мере половиной из этих кипрских компаний. То есть суммарно им может принадлежать 44% акций «Прикарпатьеоблэнерго».

Подобная ситуация наблюдается и во «Львовоблэнерго», 5% акций которого принадлежит близкой к Коломойскому кипрской фирме, а до 44% акций может принадлежать Марченко.

Кроме этого, через кипрские фирмы Марченко владеет долей в ЗАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“». Ранее СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит группе «Приват» Коломойского и российской VS Energy.

В собственности четырех офшорных компании с Британских Виргинских островов, которыми полностью или частично владеет Марченко, находится 41% акций «Запорожского завода ферросплавов». В то же время «Экономическая правда» причисляла завод в сферу интересов группы «Приват».

Журналисты также нашли связи Коломойского и Медведчука в собственности логистического комплекса в Одессе, который специализируется на перевалке нефти и сжиженного газа. Этот завод записан на четыре компании (среди которых «Синтез Ойл»), которые уже традиционно связаны с Кипром и семьей Медведчука.

Именно на компанию «Синтез Ойл» был зарегистрирован Volkswagen Multivan — автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского во время президентской кампании в начале 2019 года, — напоминают «Схемы».

Помимо доли в собственности телеканала «1+1», семья Медведчука также фигурирует в структуре собственности других телеканалов «Телерадиокомпании Студия 1+1»: «2+2» и «ТЕТ».

Для меня это новость. Порядок такой. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. Почему об этом узнаем из декларации? — заявил олигарх журналистам о ситуации с собственностью «1+1».

Коломойский также не может утверждать, что не является партнером Медведчука в других бизнесах.

Напомним, ранее программа «Схемы: коррупция в деталях» сообщила, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания „Студия 1+1“». Его жена владеет офшорной фирмой, которая через цепочку компаний держит в собственности 24,66% «Студии 1+1». В то же время в медиагруппе «1+1» заявили, что впервые об этом узнали от коллег-журналистов.