Закон о банках в Конституционном суде обжаловали. Фото: dtkt.ua

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Ракурс

Закон о банках обжаловали в Конституционном суде.

В КСУ 11 июня поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности «антиколомойского» закона. Об этом сообщается на веб-странице Конституционного суда Украины.

11 июня 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона, — говорится в сообщении.

Представление поступило от народных депутатов «Батькивщины» Юлии Тимошенко, Сергея Власенко и Валерия Дубиля. Также под представлением подписались представитель «Слуги народа» Александр Дубинский, нардепы из группы «За будущее» Игорь Палица и Ярослав Дубневич. Полный список парламентариев опубликован на сайте КСУ.

Напомним, 23 мая вступил в силу «антиколомойский» закон, который делает невозможной отмену национализации банков в Украине. Суд не имеет права вынести такое решение. Также закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок. Если суд отменит решение НБУ о выводе банка, ликвидация банка не прекращается, продажи активов и выплаты вкладчикам продолжаются.