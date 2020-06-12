Закон про банки в Конституційному суді оскаржили. Фото: dtkt.ua

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Закон про банки оскаржили в Конституційному суді.

До КСУ 11 червня надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності «антиколомойського» закону. Про це повідомляється на веб-сторінці Конституційного суду України.

11 червня 2020 року до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону, — йдеться у повідомленні.

Подання надійшло від народних депутатів «Батьківщини» Юлії Тимошенко, Сергія Власенка та Валерія Дубіля. Також під поданням підписалися представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, нардепи із групи «За майбутнє" Ігор Палиця та Ярослав Дубневич. Повний список парламентарів опублікований на сайті КСУ.

Нагадаємо, 23 травня набув чинності «антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні. Суд не має права винести таке рішення. Також закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок. Якщо суд скасує рішення НБУ про виведення банку, ліквідація банку не припиняється, продаж активів та виплати вкладникам продовжуються.