Коломойський та Медведчук мають спільний бізнес в металургії, енергетиці і медіа — “Схеми”

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Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес в логістиці нафтопродуктів, енергетиці, металургії і медіа. Такий бізнес-зв'язок олігарха з проросійським нардепом і кумом Путіна вдалося відстежити журналістам програми «Схеми».

Дружина Медведчука Оксана Марченко через офшорні компанії пов’язана з підприємствами, частки в яких належать і Коломойському. Наприклад, олігарху належать міноритарні частки «Львівобленерго» і «Прикарпаттяобленерго», які постачають електроенергію споживачам.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій «Прикарпаттяобленерго» належать п’яти кіпрським фірмам. Кінцевим бенефіціаром цих фірм є дружина Медведчука. Також частки у цих фірмах порівну поділені на двох кіпріотів. Як стверджують «Схеми», кіпріотка Анзеліка Пасенідоу, на якій зареєстрована половина акцій однієї з компаній, є довіреною особою Марченко. Це зроблено для того, щоб не оприлюднювати ім’я кінцевого власника у реєстрах. Журналісти не виключають, що за аналогічною схемою Медведчук і Марченко володіють щонайменше половиною кожної із цих кіпрських фірм. Тобто сумарно їм може належати 44% акцій «Прикарпаттяобленерго».

Подібна ситуація простежується й в «Львівобленерго», 5% акцій якого належить близькій до Коломойського кіпрській фірмі, а до 44% акцій може належати Марченко.

Окрім цього, через кіпрські фірми Марченко має частку у ПрАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“. Раніше ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить групі „Приват“ Коломойського та російській VS Energy.

У власності чотирьох офшорних компанії з Британських Віргінських островів, якими повністю або частково володіє Марченко, перебуває 41% акцій „Запорізького заводу феросплавів“. Водночас „Економічна правда“ зараховувала цей завод до сфери інтересів групи „Приват“.

Журналісти також знайшли зв’язки Коломойського і Медведчука у власності логістичного комплексу в Одесі, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Цей завод записаний на чотири компанії (серед яких „Синтез Ойл“), які вже традиційно ведуть до Кіпру і родина Медведчука.

Цікаво, що саме на компанію „Синтез Ойл“ був зареєстрований Volkswagen Multivan — автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року, — нагадують „Схеми“.

Окрім частки у власності телеканалу „1+1“, родина Медведчука також фігурує у структурі власності інших телеканалів „Телерадіокомпанії Студія 1+1“: „2+2“ та „ТЕТ“.

Для мене це новина. Порядок такий. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Чому про це дізнаємося із декларації?» — заявив олігарх журналістам щодо ситуації з власністю «1+1».

Коломойський також не може стверджувати, що не є партнером із Медведчуком в інших бізнесах.

Нагадаємо, раніше програма «Схеми: корупція в деталях» повідомила, що голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Його дружина володіє офшорною фірмою, яка через ланцюжок компаній тримає у власності 24,66% «Студії 1+1». Водночас у медіагрупі «1+1» заявили, що вперше про це дізналися від журналістів.