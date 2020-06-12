Ціна нафти Brent на тлі статистики коронавірусу опустилася нижче 38 доларів, фото — АР

https://racurs.ua/ua/n139617-cina-nafty-brent-na-tli-statystyky-koronavirusu-opustylasya-nyjche-38-dolariv-infografika.html

Ракурс

Ціна нафти Brent на тлі чуток про другу хвилю коронавірусу опустилася нижче 38 дол. Уранці 12 червня барель серпневої нафти коштував від 37,3 до 37,70 дол., а барель липневої нафти WTI торгувався за 35,42 дол.

Ціни знижуються через зростання кількості захворювань на коронавірус у США та чуток про високу ймовірність другої хвилі.

Дані біржових торгів на сайті Investing.com свідчать, що позитивний імпульс, який ринок отримав після нових домовленостей в рамках ОПЕК+ про скорочення поставок нафти, цього тижня вичерпався.

Ринок відреагував на статистику коронавірусу у США. В країні-локомотиві світової економіки захворіли вже понад 2 млн людей. Тому нафта Brent і WTI подешевшали приблизно на 10%.

Виробники зі США та Організації країн-експортерів нафти та ОПЕК+ рекордно скорочують поставки, але запаси сирої нафти наринку все ж не зменшуються, що тисне на ціну. Збільшенню запасів до рекордних 538,1 млн барелів сприяв імпорт дешевої нафти із Саудівської Аравії, повідомляється в аналітичній записці банку Barclays.

Востаннє ціни на нафту різко падали в кінці квітня. Американська нафта тоді дешевшала через побоювання інвесторів щодо наявності вільних сховищ.