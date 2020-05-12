Ціна газу може повторити долю нафти і піти в мінус — Bloomberg, фото — EPA

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Ціна газу на світовому ринку може піти у мінус. Газова війна можлива навздогін нафтовій, яка розпочалася навесні 2020 року.

Найбільший в світі експортер зрідженого природного газу Катар може незабаром зіткнутися із дилемою: знизити видобуток чи розпочати битву за частку ринку, яка, як і на ринку нафти, потенційно може перетворити ціну газу на негативну.

Катар — головний постачальник зрідженого газу у світі — начувається від збитків через зниження цін на тлі падіння попиту через коронавірус і зростання світових запасів після теплої зими, попереджає Bloomberg.

Країна в лютому почала перенаправляти вантажі зрідженого природного газу з Азії, де коронавірус заважав продажу, до північно-західної Європи. Це ненадовго вирішило проблему, оскільки пандемія незабаром охопила і Старий континент. Це змусило Катар щосили шукати місця для зберігання непроданих вантажів.

Якщо Катар вирішить знижувати ціни на сировину, щоб підтримати попит, розв’яжеться цінова війна. Вона призведе до ситуації, коли видобуток газу виявиться невигідним навіть для світових виробників з невисокими витратами на виробництво. Тому ціни на газ можуть стати негативними, як це вже відбувалося з нафтою в квітні 2020 року.

Негативні ціни на газ будуть особливо руйнівними для США, які нещодавно почали видобуток і все ще обтяжені великими стартовими витратами.

Ціни нижче нуля можуть викликати затримку інших проектів зі зрідження. Зріджений природний газ — це газ, охолоджений до рідини, який виробники можуть потім експортувати у віддалені місця призначення без необхідності прокладання трубопроводів.

Виробники в США мають вищі витрати, ніж Катар, і, ймовірно, скоротять випуск після того, як клієнти скасували кілька поставок в червні. Норвегія і Росія вже скоротили експорт газу в Європу.

Наступним кроком для Катару буде скорочення виробництва. У нього не буде іншого вибору, — вважає Т'єрі Бросс, експерт з енергетики з Гарварда.

Bloomberg відзначає, що після відновлення попиту на газ в Азії ризики для компанії Qatar Petroleum не зникнуть. Надлишок пропозиції на світовому ринку може зберегтися до 2025 року.