Цена газа может повторить судьбу нефти и уйти в минус — Bloomberg, фото — EPA

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Цена газа на мировом рынке может уйти в минус. Газовая война возможна вслед за нефтяной, которая развязалась весной 2020 года.

Крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа Катар может вскоре столкнуться с дилеммой: снизить добычу или начать битву за долю рынка, которая, как и на рынке нефти, потенциально может превратить цену газа на отрицательную.

Катар — главный поставщик сжиженного газа в мире — опасается убытков из-за снижения цен на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы, предупреждает Bloomberg.

Страна в феврале начала перенаправлять грузы сжиженного природного газа из Азии, где коронавирус мешал продажам, в северо-западную Европу. Это ненадолго решило проблему, поскольку пандемия вскоре охватила и Старый континент. Это заставило Катар искать места для хранения непроданных грузов.

Если Катар решит снижать цены на сырье, чтобы поддержать спрос, начнется ценовая война. Она приведет к ситуации, когда добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с низкими затратами производства. Поэтому цены на газ могут стать отрицательными, как это уже происходило с нефтью в апреле 2020 года.

Негативные цены на газ будут особенно разрушительными для США, которые недавно начали добычу и все еще обременены большими стартовыми затратами.

Сжиженный природный газ — это газ, охлажденный до жидкости, который производители могут затем экспортировать в отдаленные места без необходимости прокладки трубопроводов.

Производители в США имеют более высокие издержки, чем Катар, и, вероятно, сократят выпуск после того, как клиенты уже отменили несколько поставок в июне. Норвегия и Россия также сократили экспорт газа в Европу.

Следующим шагом для Катара будет сокращение производства. У него не будет другого выбора, — считает Тьерри Бросс, эксперт по энергетике из Гарварда.

Bloomberg отмечает, что после восстановления спроса на газ в Азии риски для компании Qatar Petroleum не исчезнут. Избыток предложения на мировом рынке СПГ может сохраниться до 2025 года.