Зеленский и его жизненные принципы стали фундаментом образа Голобородько - замглавы ОП

https://racurs.ua/n138074-fundament-obraza-goloborodko-stroilsya-na-jiznennyh-principah-zelenskogo-zamglavy-op.html

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Президент Владимир Зеленский и его жизненные принципы стали фундаментом образа киношного Голобородько. По словам замглавы Офиса президента Украины Юрия Костюка, сериал «Слуга народа» — это некий слепок украинского общества.

Сравнение Зеленского с Голобородько на первых этапах безусловно, есть. Конечно, какие-то элементы образа киногероя проецировались людьми на настоящего президента. Но самое главное — фундамент образа киношного Голобородько строился от жизненных принципов Владимира Зеленского, — заявил Костюк в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам замглавы ОПУ, зачастую очень светлые и добрые люди в кино просто гениально играют злодеев.

Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, — убежден представитель ОП.

Вместе с тем, по словам чиновника, на посту президента Зеленский стал жестче, прагматичнее, менее доверчив.

Но это нормальный, естественный процесс… Мне кажется, у нас изначально был завышенный кредит доверия к людям… Увы, часть политиков думает только о себе, — сетует Костюк.

Он также говорит о том, что команда Зеленского регулярно изучает социологию и политические рейтинги.