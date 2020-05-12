Зеленський та його життєві принципи стали фундаментом образу Голобородька - заступник глави ОП

https://racurs.ua/ua/n138074-fundament-obrazu-goloborodka-buduvavsya-na-jyttievyh-pryncypah-zelenskogo-zastupnyk-glavy-op.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський та його життєві принципи стали фундаментом телевізійного образу Голобородька. За словами заступника голови Офісу президента України Юрія Костюка, серіал «Слуга народу» — це такий собі зліпок українського суспільства.

Порівняння Зеленського з Голобородьком на перших етапах безумовно, є. Звичайно, якісь елементи образу кіногероя проектувалися людьми на справжнього президента. Але найголовніше — фундамент образу кіношного Голобородька будувався на життєвих принципах Володимира Зеленського, — заявив Костюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами заступника голови ОПУ, часто дуже добрі люди у кінострічках геніально грають лиходіїв.

Голобородько переконливий, бо він не грає загострене почуття справедливості і бажання змінити країну, а живе цим. Це те, що є у Володимира Зеленського, — переконаний представник ОПУ.

Разом з тим, за словами чиновника, на посту президента Зеленський став жорсткішим, більш прагматичним, менш довірливим.

Але це нормальний, природний процес… Мені здається, у нас спочатку був завищений кредит довіри до людей… На жаль, частина політиків думає тільки про себе, — нарікає Костюк.

Він також говорить про те, що команда Зеленського регулярно вивчає соціологію і політичні рейтинги.