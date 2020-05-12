Зеленський та його життєві принципи стали фундаментом образу Голобородька - заступник глави ОП

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Фундамент образу Голобородька будувався на життєвих принципах Зеленського — заступник глави ОПhttps://racurs.ua/ua/n138074-fundament-obrazu-goloborodka-buduvavsya-na-jyttievyh-pryncypah-zelenskogo-zastupnyk-glavy-op.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський та його життєві принципи стали фундаментом телевізійного образу Голобородька. За словами заступника голови Офісу президента України Юрія Костюка, серіал «Слуга народу» — це такий собі зліпок українського суспільства.
Порівняння Зеленського з Голобородьком на перших етапах безумовно, є. Звичайно, якісь елементи образу кіногероя проектувалися людьми на справжнього президента. Але найголовніше — фундамент образу кіношного Голобородька будувався на життєвих принципах Володимира Зеленського, — заявив Костюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
За словами заступника голови ОПУ, часто дуже добрі люди у кінострічках геніально грають лиходіїв.
Голобородько переконливий, бо він не грає загострене почуття справедливості і бажання змінити країну, а живе цим. Це те, що є у Володимира Зеленського, — переконаний представник ОПУ.
Разом з тим, за словами чиновника, на посту президента Зеленський став жорсткішим, більш прагматичним, менш довірливим.
Але це нормальний, природний процес… Мені здається, у нас спочатку був завищений кредит довіри до людей… На жаль, частина політиків думає тільки про себе, — нарікає Костюк.
Він також говорить про те, що команда Зеленського регулярно вивчає соціологію і політичні рейтинги.
Важливо, коли глобально є симпатія більшості. Або хоча б немає ненависті більшості — це теж важливий момент. Тому що коли тебе 70−80% громадян ненавидять, зневажають і хочуть плюнути в обличчя — це останній дзвінок, — зазначив чиновник.