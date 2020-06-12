Новости Киева: столица побила температурный рекорд 1885 года

https://racurs.ua/n139622-kiev-pobil-temperaturnyy-rekord-1885-goda.html

Ракурс

Киев побил температурный рекорд 1885 года. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 10 июня в украинской столице среднесуточная температура воздуха составляла 26,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения.

135 лет назад — 10 июня 1885 года — столбик термометра прогрелся до 26 °C. Кроме этого, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опустилась ниже 20,6°С.

Прошлогоднее предыдущее рекордное значение было зафиксировано на уровне 20,2°С, — сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Напомним, ранее Укргидрометеоцентр прогнозировал среднюю температуру в июне в пределах 18−22°С тепла (в горах 14−15°С тепла), что на 1−1,5°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков в июне ожидается 43−90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105−156 мм.