Офіс президента охопив спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n139679-ofis-prezydenta-ohopyv-spalah-koronavirusu-zmi.html

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Спалах коронавірус охопив Офіс президента. Учора повідомлялося про інфікування першої леді країни Олени Зеленської, сьогодні ж ЗМІ пишуть про виявлення коронавірусу принаймні у двох топ-чиновників.

Спалах коронавірусу зафіксували в Офісі президента і Управлінні державної охорони, повідомляє НВ з посиланням на власні джерела. Заразився віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а також радник президента України Руслан Демченко.

Їм діагноз COVID-19 діагностували вчора увечері. Відзначимо, що обидва вони 12 червня літали до Парижу на переговори з радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Наразі офіційної реакції на публікації ЗМІ і телеграм-каналів на Банковій чи в уряді не було.

У п’ятницю дружина президента України отримала позитивний результат тесту на COVID-19, а сам глава держави оголосив, що йде на сувору самоізоляцію і різко обмежить коло контактів.