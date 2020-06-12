Перша леді захворіла на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n139635-koronavirus-pidkosyv-pershu-ledi-olenu-zelensku.html

Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, захворіла на коронавірус. Перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби, зазначають в Офісі президента.

Наразі дружина президента перебуває на амбулаторному лікуванні, її ізолювали від інших членів сім’ї. Про це пише прес-служба Офісу президента.

Сам Зеленський та діти подружжя теж пройшли тестування на коронавірус, результат — негативний. Зазначається, що Олена Зеленська також регулярно проходила тестування на коронавірус, проте попередні тести показували негативний результат.

Відомо, що перша леді проводила робочі зустрічі, проте і під час них, і вдома вона дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ. Відтак незрозуміло, де саме та коли вона заразилася, наразі проводиться епідеміологічне розслідування.

Усім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування, — додали в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що розглядав можливість умисного зараження коронавірусом, щоб на власному прикладі показати усім громадянам країни, наскільки небезпечна ця інфекція.