Первая леди заболела COVID-19

https://racurs.ua/n139635-koronavirus-podkosil-pervuu-ledi-elenu-zelenskuu.html

Ракурс

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, заболела коронавирусом. Первая леди чувствует себя хорошо, у нее нет никаких симптомов болезни, отмечают в Офисе президента.

Сейчас супруга президента находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Сам Зеленский и дети супругов тоже прошли тестирование на коронавирус, результат — отрицательный. Отмечается, что Елена Зеленская также регулярно проходила тестирование на коронавирус, однако предыдущие тесты показывали отрицательный результат.

Известно, что первая леди проводила рабочие встречи, однако и во время них, и дома придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава. Поэтому непонятно, где именно и когда она заразилась, проводится эпидемиологическое расследование.

Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование, — добавили в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский признался, что рассматривал возможность умышленного заражения коронавирусом, чтобы на собственном примере показать всем гражданам страны, насколько опасна эта инфекция.