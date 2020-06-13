10 регіонів України не можуть послаблювати карантин — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n139678-10-regioniv-ukrayiny-ne-mojut-poslabluvaty-karantyn-moz-infografika.html

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Вихід з карантину не можливий у 10 регіонах України. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Сьогодні МОЗ опублікував аналіз епідемічної ситуації станом на 13 червня на предмет дотримання показників для послаблення протиепідемічних заходів. Найголовніший показник — інцидентність — перевищено у 10 регіонах країни, в тому числі у Києві.

Не можуть переходити до наступних пом’якшень обмежень у столиці, Волинській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Чернігівській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій і Тернопільській областях.

Найбільший показник інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) в Чернівецькій (31,51) та на Волині (30,74). При цьому граничне значення, яке дозволене МОЗ, — менше 12.

Перехід областей до пом’якшення карантину передбачає дотримання цього показника, а також рівня завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 (менше 50%) і охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності. Ці показники в усіх регіонах країни виконуються.

Учора Кабмін підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови уряду, яка регламентує карантин. З 15 червня не можна буде відновити роботу кінотеатрів, скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання в школах. Водночас послаблені правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону.