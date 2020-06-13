10 регионов Украины не могут ослаблять карантин — Минздрав

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Выход из карантина невозможен в 10 регионах Украины. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Сегодня Минздрав опубликовал анализ эпидемической ситуации по состоянию на 13 июня, в котором поданы показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий. Самый главный показатель — инцидентность — превышен в 10 регионах страны, в том числе в Киеве.

Не могут переходить к следующим смягчениям в столице, Волынской, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Черниговской, Закарпатской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях.

Наибольший показатель инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) в Черновицкой (31,51) и на Волыни (30,74). При этом предельное значение, которое разрешено Минздравом, — менее 12.

Переход областей к смягчению карантина предусматривает соблюдение этого показателя, а также уровня загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (менее 50%) и охват тестированием не ниже уровня инцидентности. Эти показатели во всех регионах страны выполняются.

Вчера Кабмин поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, регламентирующее карантин. С 15 июня нельзя будет возобновить работу кинотеатров, отменили пробное внешнее независимое оценивание в школах. В то же время ослаблены правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа.