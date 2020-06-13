Карантин в Украине: правительство отменило пробное ВНО и ввело ограничения на выезд из ОРДЛО, фото — УП

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Пробное ВНО в Украине в этом году не состоится. Кроме того, правительство запретило въезд из оккупированных территорий лицам, которые не согласятся на самоизоляцию с использованием приложения «Дія».

О таких новациях, которые принял Кабмин на заседании 12 июня, рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, сессии которого планировались на 15 и 17 июня. Кроме того, Степанов сообщил, что Кабмин обязал иностранцев, которые планируют посетить Украину в будущем, иметь страховой медицинский полис для лечения COVID-19.

Правительство также отменило обязательную обсервацию для лиц, въезжающих из оккупированных территорий Донбасса и Крыма. К основаниям для отказа в пропуске при выезде добавили норму о том, что на контролируемую правительством территорию не будут пускать тех, кто откажется от контроля за самоизоляцией с помощью приложения «Дія».

Предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать госграницу без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19; установить требование обязательной обсервации только для лиц, пересекающих границу и прибывающих из стран со значительным распространением COVID-19; отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих из временно оккупированных территорий, а также предусмотреть дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из оккупированных территорий, если они не дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса «Дія», — процитировал Степанов решение правительства.

Напомним, что пробное ВНО в Украине не является обязательным. Это услуга, с помощью которой абитуриенты могли лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Мэр Киева Виталий Кличко продвигает идею отменить ВНО в столице для лиц, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году.

Правительство планирует с 15 июня открыть часть КПВВ на Донбассе.