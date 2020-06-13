Коронавирус можно найти за полчаса: ученые придумали тест, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n139672-koronavirus-mojno-nayti-za-polchasa-uchenye-pridumali-test.html

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Коронавирус можно выявить за полчаса. Американские ученые изобрели новый тест, который может диагностировать COVID-19 всего за 30 минут. Ученые предлагают при этом анализировать образцы мочи, крови или слюны.

Метод включает поиск генетического материала или РНК коронавируса в тестируемых образцах. Как объясняет Daily Mail, RT-LAMP — хорошо известный метод, который ранее использовался для выявления вирусов Зика и Эбола.

В университете Мичигана Beaumont Health утверждают, что метод RT-LAMP дешевле, имеет меньше барьеров и действует быстрее, чем метод тестирования стандартной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который сейчас используется во всем мире для выявления у пациентов коронавируса.

Ученые провели тесты на смоделированных образцах пациентов, которые включали безвредные образцы генетического материала и клинические образцы, содержащие настоящий вирус Sars-CoV-2.

Образцы тестировали с использованием метода RT-LAMP, а также с помощью обычной полимеразной цепной реакции. Оказалось, что метод RT-LAMP обнаруживает коронавирус в течение 30−45 минут.

Комментируя исследование, председатель Профессионального комитета по микробиологии Ассоциации клинической биохимии и лабораторной медицины доктор Роберт Шортен сказал, что хотя новая методология работает быстрее, чем обычные методы, и использует меньше оборудования, но технология имеет свои ограничения.

По его словам, новый метод генерировал два ложных выводы в 20 тестах. Это может быть связано с перекрестной реактивностью с другими вирусами или загрязнением во время обработки.

Кроме того, когда использовались образцы пациентов с COVID-19 (содержащие настоящий вирус Sars-CoV-2, а не очищенные), он был менее чувствительным, проявляя только 4 из 10 случаев.