Тести на коронавірус: вчені придумали, як виявити хворобу за півгодини, фото — Pixabay

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Коронавірус можна виявити за півгодини. Американські вчені винайшли новий тест, який може діагностувати COVID-19 всього за 30 хвилин. Науковці пропонують при цьому аналізувати зразки сечі, крові або слини.

Метод включає пошук генетичного матеріалу або РНК коронавірусу в тестованих зразках. Як пояснює Daily Mail, RT-LAMP — добре відомий метод, який раніше використовувався для виявлення вірусів Зіка та Ебола.

В університеті Мічигана Beaumont Health стверджують, що метод RT-LAMP дешевший, має менше бар'єрів і діє швидше, ніж метод тестування стандартної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який нині використовується в усьому світі для виявлення в пацієнтів коронавірусу.

Вчені провели тести на змодельованих зразках пацієнтів, які включали нешкідливі зразки генетичного матеріалу і клінічні зразки, які містили справжній вірус Sars-CoV-2.

Зразки тестували з використанням методу RT-LAMP, а також за допомогою звичайної полімеразної ланцюгової реакції. Виявилося, що метод RT-LAMP виявляє коронавірус впродовж 30−45 хвилин.

Коментуючи дослідження, голова Професійного комітету з мікробіології Асоціації клінічної біохімії та лабораторної медицини доктор Роберт Шортен сказав, що хоча методологія RT-LAMP працює швидше, ніж звичайні методи, і використовує менше обладнання, але технологія має свої обмеження.

За його словами, новий метод генерував два помилкових висновки із 20 тестів. Це може бути пов’язано з перехресною реактивністю з іншими вірусами або забрудненням під час обробки.

Крім того, коли використовувалися зразки пацієнтів з COVID-19 (що містять справжній вірус Sars-CoV-2, а не очищені генетичні послідовності), він був менш чутливим, виявляючи тільки 4 з 10 випадків.