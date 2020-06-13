Польща відкрилася після карантину для громадян країн Євросоюзу, фото — ЄП

https://racurs.ua/ua/n139671-pislya-karantynu-polscha-vidkryla-kordony-dlya-gromadyan-ievrosouzu.html

Ракурс

Польща у ніч на 13 червня скасувала прикордонний контроль з усіма сусідами по Європейському Союзу.

Обмеження скасували на кордонах з Німеччиною, Чехією та Словаччиною, а ось контроль у пунктах пропуску з Україною, Білоруссю і Калінінградською областю поки зберігається, повідомляє TVN24.

Міжнародні рейси відновляться у Польщі з наступного вівторка.

Раніше Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Але зовнішні кордони залишаються закритими.

Водночас працівникам з України, Білорусі та РФ не потрібно проходити карантин. Крім того, українці мають право на в’їзд до Польщі, якщо вони в шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян чи мають дозвіл на роботу в Польщі.

Відкриття зовнішніх європейських кордонів розпочнеться 1 липня, однак не всі країни світу потраплять у першу хвилю. Раніше Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Крім епідемічної ситуації в ЄС, будуть враховувати принцип взаємності. Третя держава (не член Євросоюзу) також мусить зняти обмеження на в’їзд з ЄС.

Україна досі не скасувала обмеження на в’їзд іноземців у зв’язку з коронавірусом, тому має змінити ці правила, щоб отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

Відповідно до даних Державної прикордонної служби найчастіше українці користуються безвізом саме на кордоні із Польщею.