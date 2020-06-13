Коронавірус перемагає: в Україні вже 30 тис. хворих і новий антирекорд інфікованих за добу, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n139670-koronavirus-peremagaie-v-ukrayini-vje-30-tys-hvoryh-i-novyy-antyrekord-infikovanyh-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірус в Україні поки перемагає зусилля влади і медиків його локалізувати і стримати поширення. За минулу добу зареєстровано 753 нових випадки інфікування. Це новий антирекорд, причому впродовж усього минулого тижня кылькість нових виявлених випадків не падала нижче позначки 500.

Загальна кількість хворих в Україні перевалила за 30 тис. Померли з початку епідемії 880 людей. Про це свідчать нові дані лічильника РНБО.

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 72 людини. Двоє хворих померли, повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко.

У Києві загалом вже 3 тис. 838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі (16), у Дніпровському (9) та в Голосіівському районі (8 випадків).

Учора топ-чиновники декілька разів попередили про можливість повернення до суворого карантину у випадку, якщо показники захворюваності і далі не знижуватимуться.