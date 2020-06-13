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Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину, фото — НАБУ

Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину (ФОТО)

13 чер 2020, 08:55
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Хабар у 6 млн дол., який начебто призначався керівництву НАБУ та Антикорупційної прокуратури, пов’язаний із закриттям справи проти газодобувної фірми Burisma і екс-міністром екології Миколою Злочевським.

Про це повідомили журналіст Юрій Бутусов та екс-нардеп Лещенко у своїх соцмережах. Їхні джерела в правоохоронних органах стверджують, що у спробі дати хабар директору НАБУ Артему Ситнику і главі САП Назару Холодницькому був задіяний перший заступник начальника головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та директор з правових питань Burisma Андрій Кіча.

Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину, фото — Г.Лерос

Ільяшенко працює в податковій вже 25 років, на нинішній посаді з листопада 2019 року. Кіча представляє Злочевського. Від імені НАБУ хабар брав позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ. При цьому 1 млн дол. з суми хабара, які були передані йому за посередництво, вилучили в машині Ілляшенко, — написав Бутусов.

За такі гроші Холодницький мав закрити провадження щодо Burisma — компанії Злочевського, у наглядовій раді якої працював син Джо Байдена.

Справа компанії Burisma вже довгий час розслідується українськими правоохоронцями, які нарікали, що довести причетність Злочевського дуже важко.

Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину, фото — Г.Лерос

Хабар начебто передавали після рішення антикорупційного прокурора закрити справу. Ільяшенко переконався, що зобов’язання виконано, і передав гроші. Після цього відбулося затримання.

Ільяшенка ЗМІ називають ключовою фігурою щодо вирішення тіньових питань, особливо у Києві. В офіційних базах даних на нього записані 11 квартир і заміська вілла.

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, який брав участь в операції, пізніше підтвердив, що виступив в ролі посередника при передачі хабара від Злочевського Ситнику.

Шевченко написав у Facebook, що 6 млн дол. хабара спрямують до держбюджету.

Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину, фото — Г.Лерос

Джерело: Ракурс


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