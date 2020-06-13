Хабар для НАБУ: в мережі з’явилися подробиці та версії злочину, фото — НАБУ

https://racurs.ua/ua/n139669-habar-dlya-nabu-v-mereji-z-yavylysya-podrobyci-ta-versiyi-zlochynu-foto.html

Ракурс

Хабар у 6 млн дол., який начебто призначався керівництву НАБУ та Антикорупційної прокуратури, пов’язаний із закриттям справи проти газодобувної фірми Burisma і екс-міністром екології Миколою Злочевським.

Про це повідомили журналіст Юрій Бутусов та екс-нардеп Лещенко у своїх соцмережах. Їхні джерела в правоохоронних органах стверджують, що у спробі дати хабар директору НАБУ Артему Ситнику і главі САП Назару Холодницькому був задіяний перший заступник начальника головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та директор з правових питань Burisma Андрій Кіча.

Ільяшенко працює в податковій вже 25 років, на нинішній посаді з листопада 2019 року. Кіча представляє Злочевського. Від імені НАБУ хабар брав позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ. При цьому 1 млн дол. з суми хабара, які були передані йому за посередництво, вилучили в машині Ілляшенко, — написав Бутусов.

За такі гроші Холодницький мав закрити провадження щодо Burisma — компанії Злочевського, у наглядовій раді якої працював син Джо Байдена.

Справа компанії Burisma вже довгий час розслідується українськими правоохоронцями, які нарікали, що довести причетність Злочевського дуже важко.

Хабар начебто передавали після рішення антикорупційного прокурора закрити справу. Ільяшенко переконався, що зобов’язання виконано, і передав гроші. Після цього відбулося затримання.

Ільяшенка ЗМІ називають ключовою фігурою щодо вирішення тіньових питань, особливо у Києві. В офіційних базах даних на нього записані 11 квартир і заміська вілла.

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, який брав участь в операції, пізніше підтвердив, що виступив в ролі посередника при передачі хабара від Злочевського Ситнику.

Шевченко написав у Facebook, що 6 млн дол. хабара спрямують до держбюджету.