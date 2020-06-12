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Ракурс
Екс-чиновник погорів на хабарі у 6 млн дол. голові САП. Фото: КиївВлада

Екс-чиновник погорів на хабарі у 6 млн дол. голові САП (ФОТО)

12 чер 2020, 22:33
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Боротьба з корупцією є однією із головних вимог українського суспільства. Сьогодні було затримано екс-чиновника підчас спроби вручення хабара в сумі 6 млн дол. керівництву Національного антикорупційного бюро та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колишній високопосадовець діяв за посередництва своєї «правої руки» високопосадовця управління Державної фіскальної служби в Києві, повідомляє прес-служба САП.

Екс-чиновник погорів на хабарі у 6 млн дол. голові САП. Фото: НАБУУ САП уточнили, що гроші екс-чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Йдеться про два кримінальних виробництва щодо розтрати і розкрадання майна в особливо великих розмірах, а також відмивання доходів.

Екс-чиновник погорів на хабарі у 6 млн дол. голові САП. Фото: НАБУПід час затримання екс-чиновника було вилучено 6 млн дол. Детективи НАБУ проводять слідчі дії, спрямовані на документування протиправних дій із боку зазначених осіб.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві на хабарі спіймали прокурора однієї із місцевих прокуратур, який вимагав 100 тис. дол. за закриття кримінальної справи.

Джерело: Ракурс


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